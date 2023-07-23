بوحبيب تلقّى اتصالاً من نظيره السويدي.. تأكيد على هذا الموقف

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبايس بيلستروم، أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية.

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من جهته، رحب بوحبيب بهذا الموقف، وشجعه على قيام السويد بخطوات عملية إضافية في هذا المجال، للحد من مظاهر ومشاعرالكراهية المتنامية والإسلاموفوبيا. كذلك، أكد إحترام لبنان والتزامه بإتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المصالح والرعايا السويديين على أراضيه، بما يتوافق مع إتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.