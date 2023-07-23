27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة لباسيل... ووعدٌ بمزيد من الإنماء المتوازن
Lebanon 24
23-07-2023
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل في بلدات كور، كفرحتنا، زان وأصيا في قضاء البترون، وذلك بعد انتهاء أعمال تأهيل الطريق التي تخدم هذه البلدات.
ورافق النائب باسيل في هذه الجولة مجموعة من الدرّاجين، وكان في استقباله رؤساء البلديات والمخاتير ومسؤولو وهيئات التيار والمواطنون وممثلون عن مجلس الانماء والإعمار والاستشاري دار الهندسة شاعر والمتعهد جوني كيروز .
Advertisement
وأثنى الوزير باسيل على "حسن تنفيذ الأشغال والمعايير العالمية المعتمدة، والتي أخرجتنا من منطق الترقيع الانتخابي"، شاكرا لجميع من استقبله عاطفتهم ومحبتهم، واعدًا "بالمزيد من الإنماء المتوازن على المستوى المحلّي، بعد تثبيته على المستوى الوطني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فصيلٌ شبيه بـ"حزب الله" في هذه الدولة.. تقريرٌ يكشف مفاجأة "إستخباراتيّة"
Lebanon 24
فصيلٌ شبيه بـ"حزب الله" في هذه الدولة.. تقريرٌ يكشف مفاجأة "إستخباراتيّة"
14:13 | 2023-07-22
22/07/2023 02:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!
Lebanon 24
معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!
14:00 | 2023-07-22
22/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يكشف ما يجري في سوق الدولار حالياً.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ يكشف ما يجري في سوق الدولار حالياً.. إنتبهوا لهذا الأمر
14:30 | 2023-07-22
22/07/2023 02:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"آه يا زمن".. تغريدة ناريّة من وئام وهاب وهذا ما قاله!
Lebanon 24
"آه يا زمن".. تغريدة ناريّة من وئام وهاب وهذا ما قاله!
16:43 | 2023-07-22
22/07/2023 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
02:59 | 2023-07-23
23/07/2023 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:27 | 2023-07-23
ميقاتي في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة: لتأمين مساعدة مالية عالمية فورية للبنان وتبادل أفضل الممارسات لإدارة ازمة اللاجئين
05:00 | 2023-07-23
لماذا تُريد إسرائيل حرباً بشدّة مع "حزب الله"؟
12:13 | 2023-07-23
النائب قبلان: للحوار والتوافق على القواسم المشتركة
10:39 | 2023-07-23
بوحبيب تلقّى اتصالاً من نظيره السويدي.. تأكيد على هذا الموقف
10:32 | 2023-07-23
لدفع رواتب المعلمين.. هل يُدمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين؟
10:06 | 2023-07-23
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
23/07/2023 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
23/07/2023 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
23/07/2023 19:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact