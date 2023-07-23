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لبنان

جولة لباسيل... ووعدٌ بمزيد من الإنماء المتوازن

Lebanon 24
23-07-2023 | 11:51
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 جال رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل في بلدات كور، كفرحتنا، زان وأصيا في قضاء البترون،  وذلك بعد انتهاء أعمال تأهيل الطريق التي تخدم هذه البلدات.

ورافق النائب باسيل في هذه الجولة مجموعة من الدرّاجين، وكان في استقباله رؤساء البلديات والمخاتير ومسؤولو وهيئات التيار والمواطنون وممثلون عن مجلس الانماء والإعمار والاستشاري دار الهندسة شاعر والمتعهد جوني كيروز .
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وأثنى الوزير باسيل على "حسن تنفيذ الأشغال والمعايير العالمية المعتمدة، والتي أخرجتنا من منطق الترقيع الانتخابي"، شاكرا  لجميع من استقبله عاطفتهم ومحبتهم، واعدًا "بالمزيد من الإنماء المتوازن على المستوى المحلّي، بعد تثبيته على المستوى الوطني".
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