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لبنان

في الهلالية... الأهالي يناشدون و"حزب الله" يبادر

Lebanon 24
23-07-2023 | 12:57
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بادرت فرق العمل الإجتماعي التابعة  لـ "حزب الله" في قطاع صيدا، بازالة النفايات المتراكمة في منطقة الهلالية شرق صيدا منذ أكثر من أسبوعين في شارعها  الرئيسي، بإشراف ميداني من مسؤول شعبة عبرا داني خاروف وعضو لجنة العلاقات في القطاع  أحمد الجبيلي.
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وبحسب بيان للحزب فإن "بادرته جاءت اثر مناشدة أهالي منطقة الهلالية للمعنيين بضرورة إزالة النفايات، ونزولهم إلى الشارع واغلاقه احتجاجا على تكدسها، مسببة الضرر الصحي والبيئي الذي بدأ يتفاقم بشكل كبير، خصوصا في هذا الطقس الصيفي الحار".
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