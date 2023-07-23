من رشاش حربيّ اطلقوا النار... هذا ما حلّ بهم

افادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مخابرات الجيش بتوقيف ٤ شبان في منطقة ابي سمراء وذلك بعد اقدامهم على اطلاق النار من رشاش حربيّ في الهواء الطلق.



