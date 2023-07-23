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لبنان

من رشاش حربيّ اطلقوا النار... هذا ما حلّ بهم

Lebanon 24
23-07-2023 | 13:08
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مخابرات الجيش بتوقيف ٤ شبان في منطقة ابي سمراء وذلك بعد اقدامهم على اطلاق النار من رشاش حربيّ  في الهواء الطلق.
 

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ابي سمراء

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