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لبنان

في هذه التواريخ... تدريبات للجيش وتفجير ذخائر في أكثر من منطقة

Lebanon 24
23-07-2023 | 13:45
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 أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيانات الآتية:

"بتاريخ 24 /7 /2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط  البلدات الجنوبية التالية: عمرا، حولا، عرب اللويزة، عيتا الجبل، العباسية، برج الشمالي ويارون.
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كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 18 /7 /2023 ولغاية 27 /7 /2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة عيون السيمان، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 11 / 7 /2023 ولغاية 30 / 7 /2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 10 / 7 / 2023 ولغاية 27 / 7 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9 / 7 / 2023  ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة ـــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
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