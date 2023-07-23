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لبنان

مقابل بلدة عيتا الشعب... باص "اسرائيليّ" يتعطّل

Lebanon 24
23-07-2023 | 15:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعطّل باص ينقل مجموعة من الجنود "الاسرائيليين" في منطقة "خلة وردة" مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية. 
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