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لبنان

معلومات جديدة تُكشف عن الانتخابات الرئاسية... هل انتهت المبادرة الفرنسية؟

Lebanon 24
23-07-2023 | 15:40
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أكد السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري ان "بيان الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية والاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء ونرى ان الجهود تختلف عن الماضي".
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عسيري وفي حديث لـ "الأحد مع ماريو" عبر الـ"LBCI" اعتبر ان "لودريان سيأتي الى لبنان بمبادرة تنقذه لأن ما يحري اليوم من عناد في لبنان لا يبني وطنا وهناك مظلة امان للبنانيين اسمها اتفاق الطائف ويجب الحفاظ عليها"
وقال " أرى ان المبادرة الفرنسية القديمة انتهت ولودريان كان جادا في البحث عن حلول تصل الى نتائج"، مشيرا الى ان "هناك مشكلة في لبنان مفهوم الحوار وهناك عناد وارجو ان يكون هناك تواصل بين القوى السياسية بأسلوب يوصل الى الحوار من اجل اختيار رئيس ومن اجل انقاذ لبنان".
 
وختم مؤكدا ان "انتخاب رئيس يجب ان يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين".
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