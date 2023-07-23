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لبنان

خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان

Lebanon 24
23-07-2023 | 15:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على طفل يبلغ من العمر حوالي الشهر مرمي على الطريق في منطقة القبة-طرابلس.
 
وعلى الفور، تم نقل الطفل الى مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة لاجراء الفحوصات اللازمه له والاطمئنان على صحته.
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وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث فتحت تحقيقا بالحادثة. 
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