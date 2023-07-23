خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على طفل يبلغ من العمر حوالي الشهر مرمي على الطريق في منطقة القبة-طرابلس.



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وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث فتحت تحقيقا بالحادثة. وعلى الفور، تم نقل الطفل الى مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة لاجراء الفحوصات اللازمه له والاطمئنان على صحته.وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث فتحت تحقيقا بالحادثة.