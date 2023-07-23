إستقالة مقابل تصريف أعمال

إشترط مرجع بارز إعلان إستقالة نواب الحاكم مقابل إعادة تكليفهم بتصريف الأعمال في البنك المركزي بعد إنتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement