27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إستقالة مقابل تصريف أعمال
Lebanon 24
23-07-2023
|
17:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
إشترط مرجع بارز إعلان إستقالة نواب الحاكم مقابل إعادة تكليفهم بتصريف الأعمال في البنك المركزي بعد إنتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية
Lebanon 24
النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية
24/07/2023 06:59:21
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح
24/07/2023 06:59:21
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ضو: من مسؤوليتنا ومن هذا الواقع الذي يفرض من قبل فريق يصر على فرض مرشحه للرئاسة أو الفراغ مستعملا كعادته سياسة التهديد والوعيد والفرض على كل اللبنانيين إرادته منفردًا
Lebanon 24
ضو: من مسؤوليتنا ومن هذا الواقع الذي يفرض من قبل فريق يصر على فرض مرشحه للرئاسة أو الفراغ مستعملا كعادته سياسة التهديد والوعيد والفرض على كل اللبنانيين إرادته منفردًا
24/07/2023 06:59:21
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية
Lebanon 24
الصادق لـmtv: همّنا التعامل مع حزب الله كشركاء في السياسة وزمن الفرض انتهى والدور العسكري لإيران في المنطقة الى تراجع والمطلوب انتخاب رئيس اصلاحي للبنان اذا أردنا استثمارات عربية
24/07/2023 06:59:21
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمرّ بالارتفاع.. هذا ما سجّله عصراً
10:06 | 2023-07-23
23/07/2023 10:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" ترحل مع سلامة: تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟
Lebanon 24
"صيرفة" ترحل مع سلامة: تحليق الدولار من دونها تهويل أو حقيقة؟
04:00 | 2023-07-23
23/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
02:59 | 2023-07-23
23/07/2023 02:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جُثة تُفاجئ المواطنين في صيدا.. المشهد مأسويّ جداً! (صورة)
Lebanon 24
جُثة تُفاجئ المواطنين في صيدا.. المشهد مأسويّ جداً! (صورة)
01:49 | 2023-07-23
23/07/2023 01:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنانة الشهيرة.. رحل والدها بعد صراع مع المرض
08:00 | 2023-07-23
23/07/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:09 | 2023-07-23
أجواء تشكيك تسبق وصول لودريان غدا.. اتصالات روسية مع جنبلاط بالملف الرئاسي
22:00 | 2023-07-23
بدء جلسات الحكومة لمناقشة الموازنة اليوم.. ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين لدينا انتهاك واضح للسيادة
22:11 | 2023-07-23
غموض يسبق انتهاء ولاية "حاكم المركزي".. بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه
22:18 | 2023-07-23
التشكيلات الديبلوماسية: بو حبيب مصرّ
23:17 | 2023-07-23
شركات تحويل الأموال في لبنان.. هل تأخذ دور المصارف؟
23:00 | 2023-07-23
مراوحة داخليّة وخارجية بملف النازحين السوريين
فيديو
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
24/07/2023 06:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact