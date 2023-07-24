لودريان: لست يائساً

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كتب جورج شاهين في" الجمهورية":الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قال لمحدثيه اللبنانيين بعد اجتماع الدوحة ان الوضع في لبنان صعب لكنه ليس يائساً منه. وفهم الذين تواصلوا معه انه كان ينتظر مساعدة او هدية صغيرة من السعودية، لكنه لم يحصل على اي شيء من هذا القبيل. وربما هذا ما جعله يفكر بتأجيل عودته بعض الوقت بانتظار ظهور مُحفّزات ايجابية. لكن الرأي استقرّ في الايليزيه على عدم اهمال الوقت والقيام بالجولة الثانية. وهذه المرة سيحمل معه لودريان مهمة السعي لإيجاد قواسم مشتركة بين الفريقين المختلفين في الملف الرئاسي، وقد يكون التعبير الاوضح العمل على تقريب وجهات النظر بين الفريقين الشيعي والمسيحي. وخلال الايام الماضية انهمكَ ديبلوماسيون فرنسيون خلال لقاءاتهم بشخصيات لبنانية بطرح سؤال مركزي واحد: ماذا لديكم من افكار جديدة تستطيعون تزويدنا بها لإيجاد مخارج للازمة المقفلة؟ وهذا يعكس انسداد الافق امام الحركة الفرنسية في لبنان.أغلب الظن انّ جولة لودريان لن تنجح في تحقيق تقدم حاسم، وسيليها تحرّك قطري محوره الاساسي «حزب الله». والخبرة القطرية في الملف اللبناني قديمة وهي تدرك بأن الباب الخلفي الايراني يجب ان يفتح قبل ولوج التفاصيل اللبنانية. واستطراداً، لا بد من استكشاف المستجدات الاميركية - الايرانية الحقيقية وليس الاعلامية. وخلافاً للمواقف الرسمية وتلك المعلنة ثمة قناعة بأنّ شيئاً ما ايجابياً طرأ على العلاقة الاميركية - الايرانية جرى الاتفاق على ان يبقى بعيداً عن التداول لِما فيه المصلحة الداخلية للطرفين لناحية التخفيف من الاحراج. فالتوتر العريض المباشر بين البلدين اختفى، وحلّ مكانه عرض عضلات ولكن في الساحات الرديفة او ساحات نفوذ ايران. فهل هذا يعني انّ مرحلة التفاهم الشفهي حول النووي وتحرير جزء الارصدة وتبادل إطلاق المسجونين قد تمّت؟