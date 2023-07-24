اشكال وتضارب في جبل محسن .. اليكم التفاصيل

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تطور اشكال بين كل من المدعو "ا.ط" و "ا.ض" في محلة ساحة جبل محسن في طرابلس الى تضارب بالايدي ما لبث ان عمل اهالي المنطقة على تطويقه بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".فيما حضرت لاحقاً دورية من الجيش الى المكان لم تعثر على متسببي الاشكال الذين فروا الى جهه مجهولةوبحسب المعلومات الأولية فان الاشكال ناتج عن استفزازات بين الطرفين