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لبنان

اشكال وتضارب في جبل محسن .. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-07-2023 | 00:23
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تطور اشكال بين كل من المدعو "ا.ط" و "ا.ض" في محلة ساحة جبل محسن في طرابلس الى تضارب بالايدي ما لبث ان عمل اهالي المنطقة على تطويقه بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

فيما حضرت لاحقاً دورية من الجيش الى المكان لم تعثر على متسببي الاشكال الذين فروا الى جهه مجهولة
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وبحسب المعلومات الأولية فان الاشكال ناتج عن استفزازات بين الطرفين
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