محاولة خطف فاشلة.. هذا ما جرى في البيرة عكار مساء أمس

أقدم ٣ اشخاص على متن دراجات نارية على محاولة خطف فتاة مساء امس في منطقة البيرة عكار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"

الا ان المحاولة باءت بالفشل بعد ان تصدى لهم مجموعة من شبان المنطقة وتمكنوا من تحرير الفتاة.