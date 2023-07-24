نداء من عبدالله الى أصحاب المطاعم

Advertisement

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "تسمم غذائي جماعي لأهلنا من الجية، القادمين من أوستراليا، في أحد المطاعم اللبنانية في منطقة سياحية. تواصلت مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة. ندائي الى أصحاب المطاعم ونقاط الطعام المختلفة، حافظوا على أهلنا وصحتهم، وعلى سمعتكم ومستوى السياحة في لبنان".