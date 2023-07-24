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لبنان
هذا ما تبلغته قيادات حزبية عن العقوبات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-07-2023
|
01:15
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بالرغم من إستبعاد القوى السياسية المعنية بالملف الرئاسي أن تصل الضغوط الخارجية الى درجة فرض عقوبات مالية على شخصيات وزعماء سياسيين لتسهيل عملية إنتخاب رئيس جديد للبنان، الا أن بعض المعنيين عادوا ليضعوا فرضية العقوبات على الطاولة.
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وتقول مصادر مطلعة أن هناك جوا تصعيديا واضحا لدى بعض القوى الدولية المعنية بالملف اللبناني وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية، ما يعني أن الوصول الى فرض عقوبات مالية بات امرا وارداً.
وتشير المصادر الى أن الحلول الديبلوماسية لا تزال هي الراجحة، لكن فرضية العقوبات بات محتملة أكثر بكثير، وهذا ما تم التلميح اليه أمام بعض القيادات الحزبية خلال اليومين الفائتين.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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خاص "لبنان 24"
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