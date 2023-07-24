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لبنان

وزير الزراعة غادر الى روما للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية

Lebanon 24
24-07-2023 | 01:25
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غادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بيروت على رأس وفد ممثلاً الجمهورية اللبنانية، للمشاركة في مؤتمر معني بالنظم الغذائية العالمية الذي تنظمه الامم المتحدة في مدينة روما تحت عنوان: "قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية".
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