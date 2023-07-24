رسالة تبلغتها القوى الاساسية بشأن "مهمة لودريان"؟

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لم يعد خافيا على احد حجم التبدل الذي طرأ على التوجه السياسي والديبلوماسي للدول الخمس المهتمة بالشأن اللبناني بعد الاجتماع الاخير في الدوحة، لكن الجديد هو ان الموقف المستجد لهذه الدول تم تعميمه على غالبية القوى السياسية.وبحسب مصادر مطلعة فإن معظم القوى السياسية الأساسية وضعت في اجواء التوجه السياسي المستجد لهذه الدول، وأن الدور الفرنسي لن يبقى على حاله في المرحلة المقبلة.وتشير المصادر الى ان الجميع بات يعلن أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لن تكون سوى ذات طابع ديبلوماسي وشكلي ولن تحمل اي حراك جدي.