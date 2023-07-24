استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المناطق المدارية الواقعة على مدار السرطان، تشهد حالات جوّية متضاربة بين الغرب والشرق، فمنها الحار واللاهب ومنها الاعاصير المدمرة، اضف الى عواصف من الدرجة العالية تترافق مع تدفق للتيارات القطبية الباردة نحو وسط اوروبا على ارتفاع 2700 متر، الامر الذي سيسبب هطولات لحجارة البرد في وسط اوروبا، مع امطار طوفانية ورياح تتخطى 90 كم في الساعة، فماذا في التفاصيل؟دخلت الموجة الحارة يوم الخميس الفائت منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وبسبب لُحمة المنخفضين " الهندي الموسمي والسوداني" تمددت الكتل اللاهبة من الصحاري الكبرى نحو شمال افريقيا وعبرت البحر المتوسط نحو ايطاليا واسبانيا وفرنسا واليونان وتركيا، حاملة معها رطوبة البحر، ما ساهم بزيادة الحر بخاصة في ايطاليا وجنوب اسبانيا، وغطت ايضاً الدول العربية، وصولا الى بحر قزوين، وبدأ الحصار الناريّ على لبنان والمنطقة وارتفعت درجات الحرارة بشكل حاد، وسوف تستمر هذه الكتل الهوائية حتى 30 تموز، فتنحسر بسرعة بسبب وصول منخفض جوي نحو شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية قطبية نحو شرق اوروبا، على طبقة 700hpa، اي ما يوازي ارتفاع 3000متر عن سطح البحر، لذلك سوف يشهد لبنان تراجعاً بدرجات الحرارة بمعدل 3 الى 5 درجات لمدة يومين قبل ان يعود شهر آب بأسبوعه الاول ويضرب المنطقة بأجواء حارة، فتكون الموجة الثالثة بانتظارنا من حيث القوة والمدة الزمنية لهذا الصيف.أضاف خنيصر: "اسبوعٌ حار بانتظار لبنان وسوريا وتركيا وقبرص وفلسطين والاردن، والحرارة بقاعاً ستتراوح بين 36 و 40 درجة اما على 1000 متر ف 32-33، وعلى الساحل بين 34 و 35 مع رطوبة تصل بعد الظهر الى 90%. امّا الحرارة في دمشق فستتراوح بين 41و 44 درجة.هذا وقد تشكل اعصارُ مدمر في المحيط الهادي، أُطلق عليه اسم Doksuri سوف يرتقي الى الدرجة الرابعة وربما الخامسة متجهاً نحو جزر الفيليبين وتايوان بسرعة تلامس 235كم في الساعة، مهدداً الجزر بامطار طوفانية وارتفاع موج المحيط الهادئ.امّا من جهة اوروبا، فيبدو نشاط القطب الشمالي واضحاً في طبقة 700hpa حيث ستتدنى درجات الحرارة نحو -6 و -4 فوق شمال ووسط اوروبا، الامر الذي سيساهم بتشكل الحجارة البردية والعواصف العنيفة بسبب تضارب الكتل الباردة بالموجة الحارة، وقد تكون المناطق الايطالية الشمالية والفرنسية الشرقية والنمسا وسلوفانيا هي الاكثر تضرراً خلال هذا الاسبوع،الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 32-34 نهاراً و 28 ليلاًفي البقاع: 36-40 نهاراً و 24 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 31 نهاراً و 21 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 26 نهاراً و 18 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1006hpaالرطوبة: 85%