هل تتم الاستعانة بـ Syria Tell لمناقصة الـ " Call center "؟

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قال مصدر إداري إن تطبيق "قانون الشراء العام" يتسبب احيانا بتعقيدات يصعب حلها، مشيرا الى أنه عند طرح إستدراج عروض لمناقصة الـ" Call center " تقدمت شركتا الخليوي العاملتان في لبنان‏ "Alfa و Touch" بعرضين، الا أن هيئة الشراء العام رفضت هذه المناقصة وطالبت بضرورة وجود عرض ثالث لإتمام المناقصة.المصدر نفسه عقّب على الواقعة بالقول "ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل نستعين بـSyria Tell لكي تصبح هناك ثلاثة عروض".