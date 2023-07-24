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لبنان

هل تتم الاستعانة بـ Syria Tell لمناقصة الـ " Call center "؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2023 | 01:45
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قال مصدر إداري إن تطبيق "قانون الشراء العام" يتسبب احيانا بتعقيدات يصعب حلها، مشيرا الى أنه عند طرح إستدراج عروض لمناقصة الـ" Call center " تقدمت شركتا الخليوي العاملتان في لبنان
‏ "Alfa و Touch" بعرضين، الا أن هيئة الشراء العام رفضت هذه المناقصة وطالبت بضرورة وجود عرض ثالث لإتمام المناقصة.
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المصدر نفسه عقّب على الواقعة بالقول "ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل نستعين بـSyria Tell لكي تصبح هناك ثلاثة عروض".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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