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لبنان

ضاهر: الانهيار الحاد بات على الابواب

Lebanon 24
24-07-2023 | 01:52
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غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر": "لماذا يصرّ المسؤولون اللبنانيون على تضليل الرأي العام وامتهان الكذب والدجل عليهم، فسواء استلم نواب الحاكم او تمّ تعيين حاكم جديد الأمر سيّان، لأن الطبقة السياسية تريد الاستقرار النقدي على حساب ما تبقّى من أموال المودعين، وفي نفس الوقت تدّعي أنها تطالب بالحفاظ على أموال المودعين".
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وأضاف: "إنهم مصابون إما بالغوغائية السياسية او انفصام بالشخصية او الاثنين معًا، فيما الانهيار الحاد قد بات على الابواب".
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