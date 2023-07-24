تحسّن لافت في ملف جوازات السفر

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لفت مصدر مطلع في الأمن العام الى أن الأمور الى تحسن تدريجي ملحوظ في قضية إنجاز أعداد كبيرة من جوازات السفر، وذلك بسبب الجهود الإضافية للقطعات المعنية في الأمن العام من ضباط ورتباء وعناصر في الإدارة المركزية وأيضاً في كل المراكز الإقليمية".أضاف "ما يساعد ايضا هي الهبات المادية التي ستصل الى الأمن العام من الدول الصديقة وذلك لتعزيز الإدارة وأولها هبة مشكورة من دولة قطر بقيمة مليون دولار لتفعيل العمل الإداري والبشري في المديرية وسيتبعها عدد من الهبات تكون كفيلة بتحسين الأمور أكثر فأكثر في الأشهر المقبلة لما فيه خير المواطن اللبناني وشؤونه المتعلقة بالأمن العام".