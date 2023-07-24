رسالة حاسمة من برّي.. هذا مضمونها

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بدت لافتة المجالس العاشورائيّة التي يقيمُها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في دارته بالمصليح، إذ تميّزت بتنوّع الضيوف فيها باعتبار أنهم يُمثلون مختلف الطوائف والمذاهب، الإسلاميّة والمسيحيّة.مصادر في حركة "أمل" أكّدت لـ"لبنان24" أنَّ بري يُصرُّ دائماً على تكريس الوحدة الوطنيّة من خلال المناسبات الجامعة، مشيرةً إلى أنّ رسالة بري الدائمة هي التلاقي والتآخي في هذا الوطن رغم المصاعب والمصائب، وقالت: "إن رئيس مجلس النواب يسعى لجمع كافة أبناء الوطن في ذكرى عاشوراء وهذه بصمة لافتة لا يُمكن أبداً المرور عنها بشكلٍ عادي، والأساس من كل ذلك هو أن اللبنانيين سيبقون مجتمعين ولن تفرّقهم عناوين التقسيم ولا الشرذمة".