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لبنان

رسالة حاسمة من برّي.. هذا مضمونها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2023 | 02:45
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بدت لافتة المجالس العاشورائيّة التي يقيمُها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في دارته بالمصليح، إذ تميّزت بتنوّع الضيوف فيها باعتبار أنهم يُمثلون مختلف الطوائف والمذاهب، الإسلاميّة والمسيحيّة.
مصادر في حركة "أمل" أكّدت لـ"لبنان24" أنَّ بري يُصرُّ دائماً على تكريس الوحدة الوطنيّة من خلال المناسبات الجامعة، مشيرةً إلى أنّ رسالة بري الدائمة هي التلاقي والتآخي في هذا الوطن رغم المصاعب والمصائب، وقالت: "إن رئيس مجلس النواب يسعى لجمع كافة أبناء الوطن في ذكرى عاشوراء وهذه بصمة لافتة لا يُمكن أبداً المرور عنها بشكلٍ عادي، والأساس من كل ذلك هو أن اللبنانيين سيبقون مجتمعين ولن تفرّقهم عناوين التقسيم ولا الشرذمة".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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