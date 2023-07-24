مع موجة الحر التي تضرب لبنان.. هل سترتفع أسعار الخضار والفواكه؟

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مع موجة الحر الشديدة التي تضرب لبنان والتي من المتوقع ان تستمر لغاية الأسبوع الأول من آب مع ما قد يحمله الشهر المقبل من موجات حر أخرى، يتساءل البعض ان كان هذا الأمر قد يؤثر على الإنتاج الزراعي وعلى إمكان ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة.رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك أوضح في حديث لـ "" ان "درجات الحرارة حاليا في لبنان لا زالت حتى الساعة ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الفصل"، مشيرا إلى ان "بعض الأصناف تتأثر بالحر مثل الكزبرة واللوبية والخس والكوسا ولكن هذا الأمر اعتيادي في هذه الفترة من السنة، أما الأصناف الأخرى في حال اهتم بها المزارع بشكل صحيح فلا تتأثر بموجات الحر طالما ان الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية".أما بالنسبة للأسعار، فلفت الحويك إلى "ان أسعار بعض الخضار والفاكهة قد تشهد انخفاضا إذا استمرت موجة الحر لأنها ستنضج سريعا وسيكون هناك كميات أكبر في السوق، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض الأصناف وإلى ارتفاع أصناف أخرى مثل اللوبية والكوسا"، مُشددا على ان "هذا الأمر يعتمد على مدة موجة الحر".