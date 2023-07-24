بأعجوبة.. عائلة تنجو من الموت بعد انهيار سقف منزلها

نجت عائلة اللاجئ الفلسطيني حسن العلي (حسن الزراعة) بأعجوبة من الموت بعدما إنهار جزء من السقف، كاد أن يودي بالعائلة لولا وجودها في غرفة ثانية، في مخيم البص وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.

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