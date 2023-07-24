Advertisement

لبنان

عمليات تمشيط على الحدود.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1090516-638257894698199825.jpeg
Doc-P-1090516-638257894698199825.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مشطت قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا وصولا حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون وتلة الشريفي خراج بلدة الخيام وعمل عناصر الدورية اثناء ذلك على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا الجدار وتزامن ذلك مع دوريات اسرائلية على الطرقات العسكريةفي البساتين المحيطة بمستعمرة المطلة وصولا حتى تلة الرياق المشرفة على العديسة وكفركلا .
Advertisement
وفي الجانب اللبناني نشطت الدوريات ونقاط المراقبة من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-07-24
04:00 | 2023-07-24
04:30 | 2023-07-24
04:45 | 2023-07-24
04:42 | 2023-07-24
04:31 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website