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لبنان

ميقاتي يجتمع مع نواب حاكم مصرف لبنان في السرايا

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:57
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا، وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
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لبنان

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