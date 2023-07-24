بيان هام من امانة السجل العقاري في طرابلس.. هذا ما جاء فيه

أعلنت امانة السجل العقاري في طرابلس انها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الثلثاء ٢٥ تموز الجاري وكل يومي ثلثاء وخميس من كل اسبوع تسليم السندات والافادات العقارية والايصالات المقطوعة سابقاً وذلك اثناء الدوام الرسمي.

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