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لبنان

بيان هام من امانة السجل العقاري في طرابلس.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-07-2023 | 03:32
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أعلنت امانة السجل العقاري في طرابلس انها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الثلثاء ٢٥ تموز الجاري وكل يومي ثلثاء وخميس من كل اسبوع تسليم السندات والافادات العقارية والايصالات المقطوعة سابقاً وذلك اثناء الدوام الرسمي.
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امانة السجل العقاري في طرابلس

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