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لبنان

تيمور جنبلاط: لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

Lebanon 24
24-07-2023 | 03:58
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 غرد النائب تيمور جنبلاط  عبر حسابه على "تويتر":" الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة".
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