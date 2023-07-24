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لبنان

هذا ما فعله باسيل مؤخراً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2023 | 04:30
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كشفت مصادر سياسيَّة أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سعى خلال الفترة الأخيرة إلى "تهدئة" جبهة تيّاره السياسي لناحية وقف أي "هجمات سياسية" تطالُ مرشحين أساسيين ومُحتملين لرئاسة الجمهوريّة.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ حوار "حزب الله" مع "التيار" لجمَ إلى حدٍّ كبير الإندفاعة الهجوميّة لباسيل ضدّ رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، كاشفة عن وجود إمكانية لتلاقي الطرفين خلال وقتٍ لاحق باعتبار أن المواقف الحادّة بينهما قد تراجعت في الآونة الأخيرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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