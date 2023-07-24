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لبنان

ميقاتي: برحيل منقارة يودع لبنان شخصيّة وطنية وقامة طرابلسية تركت بصمة مميزة

Lebanon 24
24-07-2023 | 04:42
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أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه برحيل الوزير سامي منقارة، يودّع لبنان شخصيّة وطنيّة وقامة طرابلسية تركت بصمة مميّزة على الصعد كافة.
 
وفي بيان له، اليوم الإثنين، قال ميقاتي: "كان الراحل  في كل المسؤوليات التي تولاها أمنياً وزارياً ومدنياً وتربوياً وبلدياً مثال رجل الدولة المؤمن بالقيم الوطنية والدينية والانسانية".
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وختم: "ستفتقد طرابلس برحيله خير عضد وسند، عايش هموم  المدينة وواكبها بالعمل الدؤوب وبالمحبة الصافية... رحمه الله".
 
 
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