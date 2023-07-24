ميقاتي: برحيل منقارة يودع لبنان شخصيّة وطنية وقامة طرابلسية تركت بصمة مميزة

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه برحيل الوزير سامي منقارة، يودّع لبنان شخصيّة وطنيّة وقامة طرابلسية تركت بصمة مميّزة على الصعد كافة.

وفي بيان له، اليوم الإثنين، قال ميقاتي: " كان الراحل في كل المسؤوليات التي تولاها أمنياً وزارياً ومدنياً وتربوياً وبلدياً مثال رجل الدولة المؤمن بالقيم الوطنية والدينية والانسانية".

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وختم: "ستفتقد طرابلس برحيله خير عضد وسند، عايش هموم المدينة وواكبها بالعمل الدؤوب وبالمحبة الصافية... رحمه الله".