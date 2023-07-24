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لبنان

بلدية بيروت تكثّف عمليات رشّ المبيدات لمكافحة الحشرات كافة

Lebanon 24
24-07-2023 | 04:45
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه" في ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية الأمر الذي يساهم في تكاثر و انتشار الحشرات والبعوض ، طلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من الدوائر المختصة في بلدية بيروت والتي تقوم بأعمال رش المبيدات في العاصمة، تكثيف عمليات الرش لمكافحة كل أنواع الحشرات والقوارض، من خلال ضخ الضباب الكثيف والرذاذ في الشوارع الرئيسية والمتفرعة منها وداخل الأحياء وفي الساحات والحدائق العامة والأشجار ومستوعبات النفايات ومداخل الأبنية ومحيطها ضمن نطاق مدينة بيروت، علماً أن أعمال رش المبيدات في العاصمة بيروت مستمرة ولم تتوقف".
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وأضاف البيان: "وقد شملت منطقة الأشرفية السيوفي، كرم الزيتون، محيط حي السريان، الجميزة، الكرنتينا، مروراً بمنطقة الطريق الجديدة أرض جلول، مدافن الشهداء، وصولاً الى منطقة عائشة بكار، تلة الخياط ، الحمراء ، زقاق البلاط وغيرها، على أن  تستمر تلك العمليات دون توقف لتشمل كافة المناطق والشوارع والأحياء في العاصمة بيروت ".
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