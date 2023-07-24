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لبنان

الجيش: تنفيذ طيران ليلي حتى27 الحالي

Lebanon 24
24-07-2023 | 04:58
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الاتي:"ستقوم القوات الجوية، اعتبارا من 24/ 7 /2023 ولغاية 27 / 7 /2023 ما بين الساعة 20.15 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية الاتية:حامات، رياق، بيروت، القليعات".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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الجيش

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