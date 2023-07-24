جولة تفقدية في اسواق النبطية

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولة تفتيشية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار في بعض أحياء مدينة النبطية وسوقها التجاري على مطابخ المطاعم للتأكد من النظافة وسلامة الغذاء وصحة التخزين وعلى محال بيع لحوم المواشي والدواجن وبيع الخضار والفاكهة للكشف على فواتير الشراء لمعرفة مصادر البضاعة وإعلان الأسعار والنظافة وخلو البرادات والثلاجات من الشوائب.

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