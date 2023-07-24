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لبنان

بهاء الحريري: للتمسك باتفاق الطائف وعدم الحياد عنه

Lebanon 24
24-07-2023 | 06:17
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غرد الشيخ  بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر": "لا خلاص للبنان ولا بديل عن تطبيق مبادئ اتفاق الطائف بكل مندرجاته، والذي جاء نتيجة جهود الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، سنبقى أوفياء بالتزامنا تطبيقه، وندعو الجميع للتمسك به وعدم الحياد عنه، لما يمثله من صيغة لتكريس العيش المشترك".
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