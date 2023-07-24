توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال المزرعة.. والسبب؟

أفادت "أوجيرو" أن عطلًا طرأ على سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت عبر حسابها على "تويتر" إلى أن فرقها تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.