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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال المزرعة.. والسبب؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 06:21
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أفادت "أوجيرو" أن عطلًا طرأ على سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
 
وأشارت عبر حسابها على "تويتر" إلى أن فرقها تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
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