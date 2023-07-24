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لبنان

بيانٌ عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين.. إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
24-07-2023 | 06:43
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنّ عُطلاً طرأ على الرقم المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان بسبب توقف السنترال العائد لهيئة "أوجيرو" في منطقة المزرعة عن العمل، اليوم الإثنين.
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ودعا الصليب الأحمر المُواطنين إلى الإتصال على الرقمين التاليين: 71/140122 - 81/715074.
وكانت "أوجيرو" أفادت، اليوم، بأنّ سنترال المزرعة خرج عن الخدمة بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
 

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