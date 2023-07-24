بيانٌ عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين.. إليكم ما أعلنه

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنّ عُطلاً طرأ على الرقم المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان بسبب توقف السنترال العائد لهيئة "أوجيرو" في منطقة المزرعة عن العمل، اليوم الإثنين.

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ودعا الصليب الأحمر المُواطنين إلى الإتصال على الرقمين التاليين: 71/140122 - 81/715074.

وكانت "أوجيرو" أفادت، اليوم، بأنّ سنترال المزرعة خرج عن الخدمة بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.