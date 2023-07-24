مصرف اخر يتعرض للاقتحام.. ماذا يجري في "بنك الاعتماد اللبناني"؟

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن محاولة احد المودعين اقتحام بنك الاعتماد اللبناني فرع التل في طرابلس. وتمكن عناصر امن البنك بمنعه من الدخول بالرغم من شهره سلاحا حربيا الا ان محاولته باءت بالفشل.

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