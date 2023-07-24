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لبنان

مصرف اخر يتعرض للاقتحام.. ماذا يجري في "بنك الاعتماد اللبناني"؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 07:11
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن محاولة احد المودعين اقتحام بنك الاعتماد اللبناني فرع التل في طرابلس. وتمكن عناصر امن البنك بمنعه من الدخول بالرغم من شهره سلاحا حربيا الا ان محاولته باءت بالفشل.
 
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وكان مودع اقتحم مصرف "فرنسبنك" فرع رياق. للاطلاع على تفاصيل الخبر، يمكن الضغط هنا: 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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