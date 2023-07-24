بلدية الجيّة دعت وزارة الصحة والمعنيين متابعة تسمم مواطنيها

دعت بلدية الجية، وزارة الصحة وأجهزة الرقابة المعنية بسلامة الغذاء، التحرك السريع، ومتابعة موضوع سلامة المواطنين على جميع الأراضي اللبنانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والإنعكاسات السلبية والخطيرة لإنقطاع الكهرباء عن تشغيل البرادات المخصصة لحفظ الأطعمة واللحوم.

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وأبدت البلدية في بيان لها "أسفاً شديدا، لما تعرض له عدد من أبناء البلدة، المغتربين في اوستراليا والمقيمين، خلال رحلة لهم، من تسمم بفعل تناولهم الطعام في أحد المطاعم خارج منطقة اقليم الخروب والجبل، وفي منطقة سياحية هامة"، داعية الى "التعاطي بجدية مع هذه القضية من قبل جميع أجهزة الدولة، نظرا لتداعياتها الخطيرة على سلامة المواطنين جميعا، وعلى السياحة والاقتصاد اللبناني".



وتمنت الشفاء العاجل لجميع المرضى، محذرة المواطنين من ضرورة " الإنتباه جيدا عند تناولهم الأطعمة واللحوم التي قد تكون عرضة للتلف السريع".

واشارت البلدية الى انها "تولي سلامة الغذاء في البلدة اهتماما كبيرا، وهي لذلك، كلفت موظفة متخصصة بسلامة الغذاء، منذ سنوات، ومهمتها التدقيق والمراقبة الدورية خلال جولاتها في المؤسسات العاملة ضمن النطاق البلدي في الجية، والتي نفتخر بتلك المؤسسات، المطابقة لموصفات ومعايير الغذاء".

واوضح البيان ان "الموظفة المتخصصة بسلامة الغذاء، تعد شهريا تقريرا مفصلا عن مهمتها وعملها، بالاضافة الى خضوع العاملين في قسم الغذاء الى دورات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث اصدرنا شهادات للمؤسسات المعنية".



