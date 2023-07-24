ميقاتي يجتمع بنواب الحاكم.. اجواء ايجابية في محاولة للثني عن الاستقالة

أفادت معلومات قناة الـ"mtv" أنّ أجواء اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب حاكم مصرف لبنان "وصفت بالايجابية لأنّه تمّ التوافق على أنه لو ذهب نواب الحاكم الأربعة الى الاستقالة وهي المرجحة فسيقومون بتصريف الأعمال بالتعاون مع الحكومة".

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وتابعت: "موضوع استقالة نواب حاكم مصرف لبنان لن يُطرح في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال لأنّ الرئيس نجيب ميقاتي حاول ثني النواب الـ 4 عن الاستقالة خلال اللقاء معهم وسيتصل برئيس مجلس النواب نبيه برّي للتداول بالأمر".

وكان الرئيس ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.