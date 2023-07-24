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لبنان

تناولوا فطورهم في أماكن عدّة.. ما جديد قضية تسمم المغتربين الأوستراليين؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 07:27
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تابعت رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك، وفريق الترصد الوبائي برئاسة زينة فرح، قضية تسمم المغتربين الأوستراليين في احد مطاعم البردوني في زحلة. 
وبعد المتابعة، تبين ان حافلة تقل 100 شخص من المغتربين الأوستراليين كانوا قد تناولوا فطورهم في اماكن عدة في جزين، وبعدها تناولوا طعام الغداء في زحلة، ومن ثم تناولوا المثلجات "البوظة" في دير القمر، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التسمم سببه تناول طعام الغداء في البردوني. 
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ووقعت حادثة التسمم في 19 الجاري، وأصيب 60 شخصاً بالتسمم بأعراض خفيفة الى متوسطة (إعياء وتقيؤ واسهال)، وأدخل 3 منهم الى مستشفى لبيب الطبي في صيدا. 
 
وسترسل وزارة الصحة يوم غد فريقا الى مطاعم البردوني، لاخذ عينات والكشف على جودة المنتجات والطعام. (الوكالة الوطنية)
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