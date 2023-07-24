المرتضى أعلن مشاركة لبنان في مهرجان جرش الدولي

أعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، مشاركة لبنان في فعاليات مهرجان جرش الدولي للعام الحالي، حيث تم اختيار الفنانة التشكيلية مجد رمضان رئيسة فريق Seniors and Art of Joy للمشاركة باسم لبنان في المهرجان ، وذلك برعاية وزارة الثقافة.

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وان اختيار فريق الرسم السعيد لكبار السن من قبل ادارة المهرجان، تندرج ضمن مشاركة التجارب الجديدة والمختلفة للفن التشكيلي في العالم حيث نوه الاعلام الاردني بالتجربة الفريدة والمميزة لفريق الرسم السعيد، ونشر في عدد من المواقع الاعلامية نبذة عن رمضان جاء فيها: "يستضيف مهرجان جرش للثقافة والفنون فريق "الرسم السعيد وكبار السن" بقيادة الفنانة التشكيلية مجد رمضان التي ومن خلال محاضرات لها حول الفن التشكيلي في جامعة الكبار في الجامعة الأمريكية بيروت ومن خلال صفوف الرسم السعيد استطاعت رمضان اكتشاف الكثير من المواهب الفنية في الرسم لمجموعة من كبار السن ، حيث تبدل اسلوب حياتهن واصبح لديهن شعور بالمتعة من خلال الشغف بالرسم و حب الالوان و البعد عن الاوضاع السلبية المحيطة.



كما نظمت الفنانة رمضان العديد من المعارض الالكترونية لفريقها في ظل عزلة الجائحة فكان معرض العزلة و الابداع في الجامعة الأميركية ومعارض اخرى. وترأست فريقها في مهرجان قطر الدولي لسنتين على التوالي بين خمسين دولة الذي نال الجوائز لانه كان النموذج الفريد في العالم لكبار السن في الايجابية و حب العطاء و جمال اللوحات الفنية.

هذا و تشارك الفنانة التشكيلية مجد رمضان بلوحة خاصة بالمناسبة تحمل شعار المهرجان "مهرجان جرش ويستمر الفرح ".