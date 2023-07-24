تل شيحا إستضافت المؤتمر السابع لمعالجة الأورام السرطانية في لبنان

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استضافت مستشفى تل شيحا يوم السبت في 22 تموز 2023، المؤتمر السابع لمعالجة الأورام السرطانية في لبنان، تحت عنوان "مقاربة الامراض السرطانية بنهج متعدد الاختصاصات"، بمشاركة أكثر من مائة طبيب، ممرض وممرضة يعملون في هذا المجال من المناطق اللبنانية كافة، في حضور النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم ممثلاة المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش، المدير العام لمستشفى تل شيحا الدكتور مروان خاطر وعدد من المدعوين.بخاشوفي كلمة له، قال نقيب الاطباء البروفسور بخاش ان "هذا المؤتمر في حد ذاته يترجم الشراكة والتوأمة بين مستشفيي تل شيحا و"اوتيل ديو دو فرانس"، التي لن تقتصر على التعاون الطبي وخدمة المريض فقط، بل تتطور اليوم الى النشاط والاستثمار العلمي لان نشر العلم وتطبيق المعرفة يأتي اولا واخيرا لخدمة المريض وتطوير البروتوكولات الطبية".اضاف: "ينعقد هذا المؤتمر بمشاركة أطباء من أصحاب الاختصاص حضروا من بيروت ومن دول الاغتراب اضافة الى مناطق البقاع. والهدف هو وضع مستشفى تل شيحا على الخريطة الطبية البقاعية من خلال إطلاق مشروع توسيع قسم معالجة السرطان في مستشفى تل شيحا وبالتعاون مع وزارة الصحة".وتابع: "آمل ان نصل قريبا الى ان نكون المركز المعتمد لمعالجة الامراض السرطانية في البقاع الاوسط . فبعد اعادة إفتتاح قسم تمييل القلب وتجديد كافة اجهزة قسم الاشعة ها نحن اليوم نسعى لتأمين جهاز معالجة السرطان بالعلاج الاشعاعي لتتكامل رزمة الخدمات الصحية حسب المعايير العالمية وتوفير جهد انتقال المريض الى مستشفيات بيروت للمعالجة والمتابعة الطبية".