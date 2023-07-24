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لبنان

دعوة من وزارة الثقافة الى مسؤولي قطاع الحرف اليدوية والتراثية

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:12
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تلقت وزارة الثقافة كتابًا من السفارة المصرية في لبنان، تشير فيه الى ان "جمهورية مصر العربية بصدد اقامة "معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية " خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الاول 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية ومشاركة الرئيس المصري ، وسيتم اتاحة جناح بالمعرض للممثل الرسمي اللبناني بشكل مجاني.
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 ودعت "من يرغب بالمشاركة من مسؤولي قطاع الحرف اليدوية والتراثية في لبنان، تقديم سيرة ذاتية مصحوبة باسماء معارض تمت المشاركة فيها ،وذلك الى المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة- قصر الاونيسكو وضمن الدوام الرسمي في مهلة أقصاها 5من شهر آب 2023". (الوكالة الوطنية)
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