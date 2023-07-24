دعوة من وزارة الثقافة الى مسؤولي قطاع الحرف اليدوية والتراثية

تلقت وزارة الثقافة كتابًا من السفارة المصرية في لبنان، تشير فيه الى ان "جمهورية مصر العربية بصدد اقامة "معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية " خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الاول 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية ومشاركة الرئيس المصري ، وسيتم اتاحة جناح بالمعرض للممثل الرسمي اللبناني بشكل مجاني.

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ودعت "من يرغب بالمشاركة من مسؤولي قطاع الحرف اليدوية والتراثية في لبنان، تقديم سيرة ذاتية مصحوبة باسماء معارض تمت المشاركة فيها ،وذلك الى المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة- قصر الاونيسكو وضمن الدوام الرسمي في مهلة أقصاها 5من شهر آب 2023". (الوكالة الوطنية)