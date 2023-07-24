Advertisement

لبنان

البعريني: على الأفرقاء العمل بنوايا صادقة وبجهود إنقاذية بعيدا من الأنانية الضيقة

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1090638-638258094300922679.png
Doc-P-1090638-638258094300922679.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 حذّر عضو تكتّل "الإعتدال الوطني "النّائب وليد البعريني من "صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، والتي قد تودي بالإستقرار الهش في أي لحظة".

وأضاف: "أمامنا استحقاقات داهمة والفراغ يجب ألا يتمدّد من رئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان، وهي استحقاقات من المفترض البت بها بحكمة ومسؤولية تحفظ الإستقرار المالي وتمنع الفوضى وتفلّت سعر الصرف الذي سيقضي على ما تبقى من أمن اجتماعي، ما يفرض على الأفرقاء العمل بنوايا صادقة وبجهود إنقاذية بعيدًا من الأنانية الضيقة".
Advertisement
وفي سياقٍ آخر، قال البعريني خلال استقباله وفودًا شعبية وبلدية واختيارية واجتماعية مختلفة في مكتبه في المحمرة: "ما تمر به مناطقنا ينعكس فوضى في الشارع، وما يحصل من مشاكل يؤكد ألّا بديل عن الدولة، وعلى الجميع دعم المؤسسات والحفاظ عليها، لذلك نجدّد دعمنا عمل الأجهزة الأمنية للحفاظ على السلم الأهلي، ولا بدّ من تفعيل عقوبة الإعدام من جديد لردع المجرمين، وسندرس كتكتّل هذا الموضوع". 

و أكد  أن "الرئيس سعد الحريري أخٌ وصديق وهو رجل دولة لطالما قدّم مصلحة البلد على مصالحه وغيابه عن الساحة ترك فراغًا واضحًا على الساحتين السياسية والشعبية". 

وكان وفد من آل الدندشي من مشتى حسن قد زار البعريني مثنيًا على جهوده في خدمة عكار وأهلها، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2023-07-24
11:58 | 2023-07-24
11:37 | 2023-07-24
11:26 | 2023-07-24
11:22 | 2023-07-24
11:21 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website