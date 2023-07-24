البعريني: على الأفرقاء العمل بنوايا صادقة وبجهود إنقاذية بعيدا من الأنانية الضيقة

حذّر عضو تكتّل "الإعتدال الوطني "النّائب وليد البعريني من "صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، والتي قد تودي بالإستقرار الهش في أي لحظة".



وأضاف: "أمامنا استحقاقات داهمة والفراغ يجب ألا يتمدّد من رئاسة الجمهورية إلى حاكمية مصرف لبنان، وهي استحقاقات من المفترض البت بها بحكمة ومسؤولية تحفظ الإستقرار المالي وتمنع الفوضى وتفلّت سعر الصرف الذي سيقضي على ما تبقى من أمن اجتماعي، ما يفرض على الأفرقاء العمل بنوايا صادقة وبجهود إنقاذية بعيدًا من الأنانية الضيقة".

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وفي سياقٍ آخر، قال البعريني خلال استقباله وفودًا شعبية وبلدية واختيارية واجتماعية مختلفة في مكتبه في المحمرة: "ما تمر به مناطقنا ينعكس فوضى في الشارع، وما يحصل من مشاكل يؤكد ألّا بديل عن الدولة، وعلى الجميع دعم المؤسسات والحفاظ عليها، لذلك نجدّد دعمنا عمل الأجهزة الأمنية للحفاظ على السلم الأهلي، ولا بدّ من تفعيل عقوبة الإعدام من جديد لردع المجرمين، وسندرس كتكتّل هذا الموضوع".



و أكد أن "الرئيس سعد الحريري أخٌ وصديق وهو رجل دولة لطالما قدّم مصلحة البلد على مصالحه وغيابه عن الساحة ترك فراغًا واضحًا على الساحتين السياسية والشعبية".



وكان وفد من آل الدندشي من مشتى حسن قد زار البعريني مثنيًا على جهوده في خدمة عكار وأهلها، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.