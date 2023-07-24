تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهويّة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:بتاريخ 14-7-2023، وعلى رصيف طريق عام خلدة الأوزاعي / المسلك الشّرقي (قبل الأنفاق)، عُثِرَ على جثّة لشخص مجهول الهويّة في العقد الرابع من العمر معتدل البنية والطّول (175 سنتم تقريباً) أسمر البشرة، ذو شعر ولحية وشارب لون أسوَد.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 450897-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.