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لبنان

تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهويّة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:34
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 14-7-2023، وعلى رصيف طريق عام خلدة الأوزاعي / المسلك الشّرقي (قبل الأنفاق)، عُثِرَ على جثّة لشخص مجهول الهويّة في العقد الرابع من العمر معتدل البنية والطّول (175 سنتم تقريباً) أسمر البشرة، ذو شعر ولحية وشارب لون أسوَد.
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لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 450897-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.
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