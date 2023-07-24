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لبنان

رعد: العدو لا يستطيع إزالة خيمة وضعتها المقاومة

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:39
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 رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أن العدو الإسرائيلي بفعل انتصار المقاومة وبفعل تنامي روح المقاومة وبفعل معرفة العدو عما لدى المقاومة من قدرات وإرادة قتال ومن صدق في المواجهة ومن تنظيم ومن تخطيط ومن سلاح فهذا العدو الذي كان يدمر عواصم عربية، الآن لا يستطيع إزالة خيمة وضعتها المقاومة في أرض لبنانية في مزارع شبعا".
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وتابع رعد في لقاءات عدة، في كل من النبطية وقعقعية الجسر وكفرصير: "إن إستهداف بعض العنصريين الغربيين المدفوعين من الصهاينة أو الحركة الصهيونية بدءا من السويد وصولا إلى الدانمارك وربما يأتي آخرون، فإن هذا الاستهداف للقرآن هو استفزاز لمشاعرنا واعتداء على مقدساتنا والصهاينة يعادوننا، لأننا نتمسك بالقرآن"، مؤكداً أن "الرد على هؤلاء، هو بمزيد من التمسك بالقرآن الكريم وحمايته والإلتزام بتعاليمه وطاعة من يدعون إلى القرآن الكريم وعندما يتحولون إلى معادين عندها لكلّ حادث له حديث".
 
وأردف رعد: "لأننا أتباع القرآن الكريم ولأنه يدعونا إلى التماسك وإلى العفة والستر وإلى حسن التربية ويدعونا إلى بناء الأسر النظيفة المدبرة التي تحضن بعضها بعضا فهذه الأسر شوكة بعيون الغرب".
 
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