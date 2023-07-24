قرار قضائي يُلزم وزارة المال تسليم تقرير التدقيق الجنائي للجميّل

نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر، "صورة عن القرار الذي صدر عن قاضي العجلة الإداري كارل عيراني اليوم، ويقضي بإلزام وزارة المالية تسليمه التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال"، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.

أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً اليوم بإلزام #وزارة_المالية تسليمنا التقرير المبدئي المتعلق بـ #التدقيق_الجنائي لحسابات وأنشطة #مصرف_لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال"، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.https://t.co/oyEg9jQmdG pic.twitter.com/qWpFa7B38k — Samy Gemayel (@samygemayel) July 24, 2023 Advertisement

وكان النائب سامي الجميّل قد تقدّم، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المال تسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة "ألفاريز أند مارسال" في حسابات وأنشطة مصرف لبنان. (الوكالة الوطنية)