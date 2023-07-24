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لبنان

قرار قضائي يُلزم وزارة المال تسليم تقرير التدقيق الجنائي للجميّل

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:47
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نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "تويتر، "صورة عن القرار الذي صدر عن قاضي العجلة الإداري كارل عيراني اليوم، ويقضي بإلزام وزارة المالية تسليمه التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال"، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.
 
 
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وكان النائب سامي الجميّل قد تقدّم، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المال تسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة "ألفاريز أند مارسال" في حسابات وأنشطة مصرف لبنان. (الوكالة الوطنية)
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