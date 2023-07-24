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لبنان

بري استقبل السفيرة الفرنسية.. وهذا ما جرى عرضه

Lebanon 24
24-07-2023 | 09:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. 
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