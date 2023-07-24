بري استقبل السفيرة الفرنسية.. وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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