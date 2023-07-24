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لبنان
تعميم لمحافظ بيروت يتعلق بارتفاع مؤشر الحرائق.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
24-07-2023
|
09:09
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر تعميماً الى فوجي الإطفاء والحرس وجميع المصالح والدوائر البلدية تحت عدد 5258/2023 تاريخ 24/7/2023، جاء فيه: بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب العالم وتتأثر بها جميع المدن اللبنانية وخصوصا مدينة بيروت، وبسبب إرتفاع مؤشر خطر الحرائق خلال الفترة المقبلة ولا سيما في الحدائق العامة لمدينة بيروت وخصوصا في حرج بيروت وميدان سباق الخيل، يطلب من:
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"- فوج اطفاء مدينة بيروت: وضع كامل الفصائل والجهاز البشري والآليات بجهوزية تامة للتدخل الفوري لمكافحة نشوب أي حريق. كما يجب التأكد من توفر المياه في المآخذ المعتمدة لتعبئة الصهاريج ويمكن لهذه الغاية التواصل مع مصلحة الهندسة لتقديم المساعدة اللازمة عند تعطلها.
- مصلحة النظافة العامة: وضع كامل أجهزتها باستنفار تام والتنسيق مع متعهد كنس وجمع النفايات الصلبة في مدينة بيروت للمبادرة فوراً لرفع اي نفايات متراكمة من المستوعبات والطرقات وغيره.
- مصلحة الهندسة / دائرة الحدائق: الاستعداد التام بالتنسيق مع متعهدي بلدية بيروت لازالة الاعشاب اليابسة من الحدائق العامة ومن الطرقات والساحات العامة وأينما يتوجب ذلك لتقليل من خطر اندلاع الحرائق.
- مصلحة المؤسسات المصنّفة: يطلب اليكم الكشف الفوري على أماكن تواجد وتخزين المواد الخطرة والملتهبة القابلة للاشتعال لاسيما في محطات المحروقات والمستودعات والمخازن وأماكن وضع المولدات الكهربائية والخزانات التابعة لها، والتأكد من استيفائها لشروط السلامة العامة خصوصا في ما يتعلق بوسائل ومعدات الوقاية من حوادث الحريق والتدخل الفوري (كتوفر مطافئ الحريق، وأجهزة الإنذار المبكر...).
- فوج حرس مدينة بيروت: تقديم المؤازرة اللازمة ووضع جميع العناصر على أهبة الإستعداد لتلبية أي نداء إستغاثة، كما ويتوجب تحذير المواطنين ورواد الحدائق العامة بالتصرف بمسؤولية كبيرة تجاه البيئة والسلامة العامة والتبليغ الفوري عن أي احتمال لحدوث حريق".
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