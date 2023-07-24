4,4 مليون دولار مُساعدات من كوريا الجنوبية للبنان

أشارت سفارة جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) في بيان، الى أن حكومة بلادها "أعلنت عن قرارها بالمساهمة بحوالى 4,4 مليون دولار أميركي في لبنان للعام 2023".

وتهدف هذه المساعدات بحسب البيان، إلى "دعم اللبنانيين الاكثر ضعفا واللاجئين، فضلاً عن بناء القدرات للمؤسسات والمجتمعات المحلية اللبنانية، وسوف يشمل هذا الدعم: المساعدات الطبية والغذائية، تمكين سبل العيش، الطاقة المتجددة، إدارة النفايات الصلبة، إنارة الشوارع، إزالة الألغام وبناء القدرات".

Advertisement

بدوره، قال السفير الكوري في لبنان إيل بارك: "بعد ثلاث سنوات من الأزمة غير المسبوقة، يعيش المواطنون اللبنانيون الاكثر ضعفا في فقر لم يعد بإمكانهم تغطية احتياجاتهم الأساسية. بصفتي كورياً، أعلم مدى أهمية العمل معا كمجتمع وإظهار التضامن مع أولئك الذين يعانون. نحن نقدم نفس التضامن وروح التعاطف لأولئك الذين يعانون في لبنان".



وذكر بارك بـ"الدعم المالي بقيمة 50،000 دولار أميركي التي قدمته الحكومة اللبنانية إلى كوريا خلال الحرب الكورية لحماية الحرية والديمقراطية في البلاد".



وأوضح البيان أن "هذه المساهمة تأتي اضافة إلى الجهود التي تبذلها كوريا لدعم السلام والاستقرار في جنوب لبنان من خلال قوات الكتيبة الكورية التابعة لليونيفيل، والتي تعمل أيضا على زيادة قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية".



