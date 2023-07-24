Advertisement

لبنان

4,4 مليون دولار مُساعدات من كوريا الجنوبية للبنان

Lebanon 24
24-07-2023 | 09:52
A-
A+
Doc-P-1090663-638258144685526778.jpg
Doc-P-1090663-638258144685526778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت سفارة جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) في بيان، الى أن حكومة بلادها "أعلنت عن قرارها بالمساهمة بحوالى 4,4 مليون دولار أميركي في لبنان للعام 2023".
 
 
وتهدف هذه المساعدات بحسب البيان، إلى "دعم اللبنانيين الاكثر ضعفا واللاجئين، فضلاً عن بناء القدرات للمؤسسات والمجتمعات المحلية اللبنانية، وسوف يشمل هذا الدعم: المساعدات الطبية والغذائية، تمكين سبل العيش، الطاقة المتجددة، إدارة النفايات الصلبة، إنارة الشوارع، إزالة الألغام وبناء القدرات".
Advertisement
بدوره، قال السفير الكوري في لبنان إيل بارك: "بعد ثلاث سنوات من الأزمة غير المسبوقة، يعيش المواطنون اللبنانيون الاكثر ضعفا في فقر لم يعد بإمكانهم تغطية احتياجاتهم الأساسية. بصفتي كورياً، أعلم مدى أهمية العمل معا كمجتمع وإظهار التضامن مع أولئك الذين يعانون. نحن نقدم نفس التضامن وروح التعاطف لأولئك الذين يعانون في لبنان".

وذكر بارك بـ"الدعم المالي بقيمة 50،000 دولار أميركي التي قدمته الحكومة اللبنانية إلى كوريا خلال الحرب الكورية لحماية الحرية والديمقراطية في البلاد".

وأوضح البيان أن "هذه المساهمة تأتي اضافة إلى الجهود التي تبذلها كوريا لدعم السلام والاستقرار في جنوب لبنان من خلال قوات الكتيبة الكورية التابعة لليونيفيل، والتي تعمل أيضا على زيادة قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2023-07-24
11:58 | 2023-07-24
11:37 | 2023-07-24
11:26 | 2023-07-24
11:22 | 2023-07-24
11:21 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website