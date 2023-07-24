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لبنان

مهلة 48 ساعة لنواب الحاكم.. هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 10:10
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أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد جلسة مجلس الوزراء الى أنّ "استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة".
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وبحسب معلومات الـ"mtv" فانّ الرئيس نجيب ميقاتي "قال للوزراء إنّه بعث بدراسة إلى إختصاصيين قانونيين لمعرفة مَن مِن المفترض أن يقبل الإستقالة في حال تقدّم بها نواب الحاكم وأنّه سيعود بالجواب خلال 48 ساعة".
 
وكانت ذكرت معلومات الـ"lbci" الاولية إنّه تقرر خلال جلسة الحكومة أن يضع كل وزير ملاحظاته على البنود في الموازنة 2023 المتعلقة بوزارتهم لارسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومناقشتها.
 
 
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